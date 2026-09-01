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Канчельскис: "Спартак" будет бороться за 3-4 место в РПЛ

Экс-игрок сборной СССР Андрей Канчельскис высказался об амбициях московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Канчельскиса, "Спартак" будет бороться за 3-4 место в РПЛ.

- Знаете, я по "Спартаку" уже всё сказал в самом начале сезона. Хорошо, когда есть амбиции. Хорошо, когда есть такие болельщики, которые много ждут.
Но, ребят, "Спартак" будет бороться за третье-четвертое место в чемпионате. Не думаю, что за что-то большее, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, чемпионом страны стал петербургский "Зенит".

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