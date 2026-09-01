Канчельскис: "Спартак" будет бороться за 3-4 место в РПЛ

- Знаете, я по "Спартаку" уже всё сказал в самом начале сезона. Хорошо, когда есть амбиции. Хорошо, когда есть такие болельщики, которые много ждут.
Но, ребят, "Спартак" будет бороться за третье-четвертое место в чемпионате. Не думаю, что за что-то большее, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, чемпионом страны стал петербургский "Зенит".