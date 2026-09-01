Председатель совета директоров "Зенита": у нас в академии все талантливые

Фото: ФК "Зенит"

"1 сентября — это замечательный праздник. Самое главное — это вера в себя! У нас все талантливые. Но при этом надо уметь мечтать и верить в себя, чтобы добиться исполнения мечты. Тогда все получится", - сказала Илюхина " Матч ТВ ".

В шестом туре команда Сергея Семака одержала выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти.После 6 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.