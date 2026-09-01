Орлов прокомментировал возможный трансфер игрока "Зенита" в "Рому"

Фото: ФК "Зенит"

"В "Рому", судя по всему, его всё-таки заберут в итальянский клуб. Там разные варианты, идут торги. Но " Зенит " поддерживает эту идею, хочет заработать под 40 миллионов", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее сообщалось, что "Рома" намерена взять вингера петербургского "Зенита" Луиса Энрике в аренду за 5 миллионов евро с последующим выкупом за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 24 миллиона евро.