Силкин прокомментировал срыв двух трансферов "Динамо"

- В компетенциях динамовского медицинского штаба у меня сомнений нет, так что тут чисто проблема со здоровьем игроков. Просто тут еще сразу два трансфера одновременно сорвались, что бывает не так часто, поэтому такой ажиотаж. Все правильно динамовцы сделали, - приводит слова Силкина "СЭ".
Плата и Мартинс уже прибыли в Москву и успели сфотографироваться с шарфами "Динамо", однако контракты с ними в итоге не были подписаны. После шести туров бело-голубые набрали 10 очков и занимают шестое место в РПЛ. Следующим соперником команды Сандро Шварца станет "Спартак".