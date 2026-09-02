Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
РубинЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхПерерыв
Спартак
20:45
РодинаНе начат
Балтика
20:45
Крылья СоветовНе начат

Силкин прокомментировал срыв двух трансферов "Динамо"

Сергей Силкин поддержал решение "Динамо" отказаться от трансферов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса после медицинских обследований.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-наставник бело-голубых заявил, что доверяет врачам московского клуба, а повышенное внимание к ситуации объяснил срывом сразу двух сделок.

- В компетенциях динамовского медицинского штаба у меня сомнений нет, так что тут чисто проблема со здоровьем игроков. Просто тут еще сразу два трансфера одновременно сорвались, что бывает не так часто, поэтому такой ажиотаж. Все правильно динамовцы сделали, - приводит слова Силкина "СЭ".

Плата и Мартинс уже прибыли в Москву и успели сфотографироваться с шарфами "Динамо", однако контракты с ними в итоге не были подписаны. После шести туров бело-голубые набрали 10 очков и занимают шестое место в РПЛ. Следующим соперником команды Сандро Шварца станет "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится