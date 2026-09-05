Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Челябинск
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
Ленинградец
3 - 2 3 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Волга Ул
3 - 0 3 0
Арсенал ТулаЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
РоторЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Прудников сравнил "Спартак" и "Динамо" перед московским дерби

Бывший нападающий "Спартака" и "Динамо" Александр Прудников поделился с Rusfootball.info ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между двумя его бывшими клубами.
Фото: ФК "Спартак"
- С какими чувствами ждете встречи между двумя вашими бывшими командами?

- Будем болеть за наших.

- За "Спартак"?

- За наших. Чужих тут нет (смеется). Но понятно, что мне ближе "Спартак".

- Какой вам видится расстановка сил накануне дерби?

- Не знаю. "Динамо" играет нестабильно, и "Спартак" тоже местами может выдать прекрасную игру, а вот с "Оренбургом" отыгрываться пришлось, хотя по игре было преимущество.

- Но до этого была уверенная победа над "Зенитом".

- Да, понятно, это дерби. В то же время можно проиграть в дерби, но победить во всех остальных матчах. В итоге в чемпионате побеждает тот, кто выигрывает на длинной дистанции, а не тот, кто выигрывает дерби и проигрывает всем остальным. Дерби - это немного другое.

- Психологически сорвавшиеся трансферы Мартинса и Платы не подействуют негативно на "Динамо"?

- Не знаю, может, только на тренера и руководство, а для игроков это шанс доказать, что они здесь не просто так находятся. Они должны показывать лучшую свою игру.

- Говорят, что в "Динамо" может вернуться Захарян.

- Захарян долго не играл, поэтому, если даже он придет, не очень понятно, как встроится в команду. В общем, "Спартак" укомплектован лучше, чем "Динамо". И позиция в турнирной таблице тоже говорит за себя.

Алина Гущина, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится