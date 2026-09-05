Прудников сравнил "Спартак" и "Динамо" перед московским дерби

- С какими чувствами ждете встречи между двумя вашими бывшими командами?
- Будем болеть за наших.
- За "Спартак"?
- За наших. Чужих тут нет (смеется). Но понятно, что мне ближе "Спартак".
- Какой вам видится расстановка сил накануне дерби?
- Не знаю. "Динамо" играет нестабильно, и "Спартак" тоже местами может выдать прекрасную игру, а вот с "Оренбургом" отыгрываться пришлось, хотя по игре было преимущество.
- Но до этого была уверенная победа над "Зенитом".
- Да, понятно, это дерби. В то же время можно проиграть в дерби, но победить во всех остальных матчах. В итоге в чемпионате побеждает тот, кто выигрывает на длинной дистанции, а не тот, кто выигрывает дерби и проигрывает всем остальным. Дерби - это немного другое.
- Психологически сорвавшиеся трансферы Мартинса и Платы не подействуют негативно на "Динамо"?
- Не знаю, может, только на тренера и руководство, а для игроков это шанс доказать, что они здесь не просто так находятся. Они должны показывать лучшую свою игру.
- Говорят, что в "Динамо" может вернуться Захарян.
- Захарян долго не играл, поэтому, если даже он придет, не очень понятно, как встроится в команду. В общем, "Спартак" укомплектован лучше, чем "Динамо". И позиция в турнирной таблице тоже говорит за себя.
Алина Гущина, Rusfootball.info