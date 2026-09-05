Наставник "Крыльев Советов" назвал главные итоги матча с "Краснодаром"

Сергей Булатов отметил характер "Крыльев Советов" после ничьей с "Краснодаром".

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- Отобрали первые очки у "Краснодара" в сезоне. На самом деле два итога по этой игре: первое - дух есть, при счёте 0:2 к перерыву мы можем перевернуть матч, второе - ребята очень хорошо отреагировали на тактические перестановки, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".

Самарцы ушли на перерыв при счёте 0:2, но во втором тайме смогли отыграться и прервали победную серию лидера РПЛ.Оба мяча "Крыльев" забил Амар Рахманович - на 55-й и 79-й минутах. До этого за краснодарцев отличились Джон Кордоба и Жоау Батчи. Встреча завершилась со счётом 2:2.После семи туров самарская команда набрала семь очков и занимает девятое место в чемпионате России.