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Батчи отреагировал на первую потерю очков "Краснодара" в РПЛ

Жоау Батчи назвал потерю концентрации причиной того, что "Краснодар" не удержал победу над "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
Вингер отметил, что после уверенного первого тайма краснодарцы позволили сопернику перехватить инициативу.

- Огорчён, ведь до перерыва мы контролировали игру и делали даже больше, чем могли и должны были делать. Во втором тайме случилась потеря концентрации. Мы потеряли контроль, вследствие чего соперник забил два гола, - цитирует Батчи Metaratings.

"Краснодар" вёл в Самаре 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и самого Батчи, однако во втором тайме Амар Рахманович оформил дубль - 2:2. Для команды Мурада Мусаева эта потеря очков стала первой в нынешнем чемпионате после шести побед подряд.

После семи туров "Краснодар" набрал 19 очков и сохранил первое место в РПЛ.

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