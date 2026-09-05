Батчи отреагировал на первую потерю очков "Краснодара" в РПЛ

- Огорчён, ведь до перерыва мы контролировали игру и делали даже больше, чем могли и должны были делать. Во втором тайме случилась потеря концентрации. Мы потеряли контроль, вследствие чего соперник забил два гола, - цитирует Батчи Metaratings.
"Краснодар" вёл в Самаре 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и самого Батчи, однако во втором тайме Амар Рахманович оформил дубль - 2:2. Для команды Мурада Мусаева эта потеря очков стала первой в нынешнем чемпионате после шести побед подряд.
После семи туров "Краснодар" набрал 19 очков и сохранил первое место в РПЛ.