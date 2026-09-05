Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Челябинск
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
Ленинградец
3 - 2 3 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Волга Ул
3 - 0 3 0
Арсенал ТулаЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
РоторЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Мусаев признал свои ошибки в проигранном матче "Краснодара"

Мурад Мусаев взял на себя часть ответственности за упущенную победу "Краснодара" над "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
Наставник признал, что не все проведённые им замены сработали, а одна из перестановок оказалась вынужденной.

- С заменами тоже были мои ошибки. И там несколько людей не попало в игру. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма. Вынужденная была замена, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

Краснодарцы уверенно начали встречу и уже к 17-й минуте вели 2:0, однако после перерыва пропустили дважды. Матч в Самаре завершился со счётом 2:2.

Эта ничья стала для "Краснодара" первой потерей очков в нынешнем чемпионате после шести побед подряд. С 19 баллами команда Мусаева продолжает возглавлять таблицу РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится