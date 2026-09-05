Мусаев признал свои ошибки в проигранном матче "Краснодара"

- С заменами тоже были мои ошибки. И там несколько людей не попало в игру. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма. Вынужденная была замена, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Краснодарцы уверенно начали встречу и уже к 17-й минуте вели 2:0, однако после перерыва пропустили дважды. Матч в Самаре завершился со счётом 2:2.
Эта ничья стала для "Краснодара" первой потерей очков в нынешнем чемпионате после шести побед подряд. С 19 баллами команда Мусаева продолжает возглавлять таблицу РПЛ.