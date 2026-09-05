Альба - после победы над "Факелом": не помню, когда играли так плохо

- В раздевалке между нами был разговор. Не помню, когда играли так плохо, как в первом тайме - мы просто на него не вышли. После разговора стало чуть получше. Тут не одна причина, их несколько. Надо спокойно посмотреть игру. Но не только по поводу тактики, есть некоторые вещи, которые я спокойно хочу посмотреть и обсудить с командой, - цитирует тренера "Матч ТВ".
После перерыва "Ростов" забил три мяча и добился победы со счётом 3:1. По итогам семи туров команда набрала восемь очков и занимает девятое место в РПЛ. "Факел" с двумя баллами располагается на 16-й строчке.