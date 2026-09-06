Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

"Не верится, что это всерьёз". Экс-арбитр ФИФА - о решении ЭСК по матчу "Зенита" и "Факела"

Бывший арбитр ФИФА Алексей Матюнин высказался о решении ЭСК по назначенному пенальти в матче РПЛ "Факел" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Алексей Матюнин не считает, что в ЭСК грамотно аргументировали свое решение по пенальти в матче "Факела" и "Зенита".

"Как и предполагалось, вердикт - "везде всё правильно". В Воронеже в том числе. Мотивировка - что-то с чем-то. Нельзя не только бить или ставить подножку, но вообще совершать движение ногой в сторону соперника. Даже не верится, что это всерьёз", - написал Матюнин в своем Telegram-канале.

В прошлую субботу, 29 августа, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над воронежским "Факелом" за счет реализованного пенальти, поставленного в дополнительное ко второму тайму время - 1:0.

Вчера, 5 сентября, ЭСК РФС поддержала решение арбитра назначить одиннадцатиметровый удар.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • +9
  • Не нравится