"Не верится, что это всерьёз". Экс-арбитр ФИФА - о решении ЭСК по матчу "Зенита" и "Факела"

"Как и предполагалось, вердикт - "везде всё правильно". В Воронеже в том числе. Мотивировка - что-то с чем-то. Нельзя не только бить или ставить подножку, но вообще совершать движение ногой в сторону соперника. Даже не верится, что это всерьёз", - написал Матюнин в своем Telegram-канале.
В прошлую субботу, 29 августа, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над воронежским "Факелом" за счет реализованного пенальти, поставленного в дополнительное ко второму тайму время - 1:0.
Вчера, 5 сентября, ЭСК РФС поддержала решение арбитра назначить одиннадцатиметровый удар.