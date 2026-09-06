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Олейников прибыл в расположение нового клуба и в ближайшее время подпишет контракт

Вингер "Крыльев Советов" Иван Олейников близок к завершению трансфера.
Фото: ФК "Рубин"
Иван Олейников прибыл в расположение "Рубина", где встретился с руководством клуба, главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, сообщает пресс-служба казанцев.

Олейников играл за самарские "Крылья Советов" с лета 2024 года. В этом сезоне 28-летний вингер записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи в 7 турах РПЛ.

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