Иван Олейников прибыл в расположение "Рубина", где встретился с руководством клуба, главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, сообщает пресс-служба казанцев.
Олейников играл за самарские "Крылья Советов" с лета 2024 года. В этом сезоне 28-летний вингер записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи в 7 турах РПЛ.
Олейников прибыл в расположение нового клуба и в ближайшее время подпишет контракт
Вингер "Крыльев Советов" Иван Олейников близок к завершению трансфера.
Фото: ФК "Рубин"