Олейников прибыл в расположение нового клуба и в ближайшее время подпишет контракт

Вингер "Крыльев Советов" Иван Олейников близок к завершению трансфера.

Фото: ФК "Рубин"

Иван Олейников прибыл в расположение "Рубина", где встретился с руководством клуба, главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, сообщает пресс-служба казанцев.



Олейников играл за самарские "Крылья Советов" с лета 2024 года. В этом сезоне 28-летний вингер записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи в 7 турах РПЛ.

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Рубин