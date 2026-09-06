В московском дерби с "Динамо" красно-белые всего шесть раз пробили по воротам соперника.
Как сообщает Opta Sports, меньше ударов во встрече с "Динамо" в рамках РПЛ "Спартак" в последний раз наносил в 2014 году. Тогда команда под руководством Мурата Якина завершила матч с четырьмя ударами.
Дерби седьмого тура завершилось победой "Динамо" со счётом 2:1.
"Спартак" установил антирекорд при Карседо в РПЛ
"Спартак" показал худший результат по количеству ударов в матчах чемпионата России под руководством Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"