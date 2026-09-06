Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

"Спартак" установил антирекорд при Карседо в РПЛ

"Спартак" показал худший результат по количеству ударов в матчах чемпионата России под руководством Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
В московском дерби с "Динамо" красно-белые всего шесть раз пробили по воротам соперника.

Как сообщает Opta Sports, меньше ударов во встрече с "Динамо" в рамках РПЛ "Спартак" в последний раз наносил в 2014 году. Тогда команда под руководством Мурата Якина завершила матч с четырьмя ударами.

Дерби седьмого тура завершилось победой "Динамо" со счётом 2:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится