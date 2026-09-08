Стала известна сумма, которую "Олимпиакос" готов предложить за Агкацева - источник

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев попал в сферу интересов "Олимпиакоса".

Фото: ФК "Краснодар"

По информации журналиста Экрема Конура, греческий клуб рассматривает возможность приобретения 24-летнего россиянина и готов заплатить за него 7-8 миллионов евро. Официального предложения пока не поступало.



При этом сообщается, что сам Агкацев хотел бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате.



В нынешнем розыгрыше РПЛ Агкацев провёл семь встреч, пропустил шесть мячей и трижды сыграл "на ноль".