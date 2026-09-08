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Стала известна сумма, которую "Олимпиакос" готов предложить за Агкацева - источник

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев попал в сферу интересов "Олимпиакоса".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации журналиста Экрема Конура, греческий клуб рассматривает возможность приобретения 24-летнего россиянина и готов заплатить за него 7-8 миллионов евро. Официального предложения пока не поступало.

При этом сообщается, что сам Агкацев хотел бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Агкацев провёл семь встреч, пропустил шесть мячей и трижды сыграл "на ноль".

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