Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

"Я молюсь каждый день". Слуцкий выступил против перехода Головина в "Зенит"

Леонид Слуцкий выступил против возможного перехода Александра Головина из "Монако" в "Зенит".
Фото: Getty Images
Российский тренер считает, что полузащитник сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру и не должен возвращаться в РПЛ.

- У меня другой вопрос: нужно ли Головину в "Зенит"? Головин, как сильный игрок, конечно, нужен. Я смотрю всё, что он играет. Он находится в лучшем состоянии за всю свою карьеру. У него наконец-то появилась конкретика, начиная с контрольных матчей. У него голы, заработанные пенальти, голевые передачи практически в каждой игре.

Думаю, перехода в "Зенит" не будет. Я молюсь каждый день, чтобы этого перехода не было. Каждый день разговариваю с Головиным, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

В нынешнем сезоне Головин провёл три матча в чемпионате Франции и сделал две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится