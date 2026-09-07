"Я молюсь каждый день". Слуцкий выступил против перехода Головина в "Зенит"

- У меня другой вопрос: нужно ли Головину в "Зенит"? Головин, как сильный игрок, конечно, нужен. Я смотрю всё, что он играет. Он находится в лучшем состоянии за всю свою карьеру. У него наконец-то появилась конкретика, начиная с контрольных матчей. У него голы, заработанные пенальти, голевые передачи практически в каждой игре.
Думаю, перехода в "Зенит" не будет. Я молюсь каждый день, чтобы этого перехода не было. Каждый день разговариваю с Головиным, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
В нынешнем сезоне Головин провёл три матча в чемпионате Франции и сделал две результативные передачи.