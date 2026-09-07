По информации "Спорт-Экспресса", московский клуб готов рассмотреть предложения сразу по пяти игрокам.
В этот список вошли защитники Кристиан Рамирес и Егор Погостнов, полузащитники Лукас Вера и Михаил Щетинин, а также нападающий Руслан Мялковский. Железнодорожники допускают как полноценную продажу этих футболистов, так и их уход на правах аренды.
После семи туров чемпионата России "Локомотив" набрал шесть очков. Команда Михаила Галактионова занимает 13-е место в РПЛ.
"Локомотив" готов расстаться сразу с пятью футболистами - источник
"Локомотив" определился с футболистами, которые могут покинуть команду до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Локомотив"