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"Локомотив" готов расстаться сразу с пятью футболистами - источник

"Локомотив" определился с футболистами, которые могут покинуть команду до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации "Спорт-Экспресса", московский клуб готов рассмотреть предложения сразу по пяти игрокам.

В этот список вошли защитники Кристиан Рамирес и Егор Погостнов, полузащитники Лукас Вера и Михаил Щетинин, а также нападающий Руслан Мялковский. Железнодорожники допускают как полноценную продажу этих футболистов, так и их уход на правах аренды.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" набрал шесть очков. Команда Михаила Галактионова занимает 13-е место в РПЛ.

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