Как сообщает "Чемпионат", 30-летний футболист будет выступать за московскую команду до конца нынешнего сезона. Стороны также определили, как будет выплачиваться зарплата игрока. Бекао получает 1,8 миллиона евро в год, треть этой суммы возьмёт на себя "Родина". Таким образом, российский клуб заплатит 600 тысяч евро, оставшуюся часть продолжит выплачивать "Фенербахче".
За турецкую команду бразилец выступает с лета 2023 года. Ранее в России он защищал цвета ЦСКА.
"Родина" арендует защитника "Фенербахче" - известны подробности
"Родина" согласовала с "Фенербахче" аренду бразильского защитника Родриго Бекао.
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