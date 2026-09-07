Саудовский клуб был готов заплатить за 25-летнего бразильского вингера 45 миллионов евро, сообщает ESPN Brasil. Петербуржцы исключили уход футболиста в нынешнее трансферное окно.
До этого предложение по Луису Энрике делала "Рома". Итальянцы предлагали около 38 миллионов евро и ещё пять миллионов в качестве бонусов, однако "Зенит" не согласился на эти условия.
Интерес к игроку также проявляли "Фламенго" и "Ботафого".
"Зенит" отказался продавать футболиста в "Аль-Иттихад" за 45 миллионов евро - источник
"Зенит" отказался продавать Луиса Энрике в "Аль-Иттихад".
Фото: ФК "Зенит"