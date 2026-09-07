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"Зенит" отказался продавать футболиста в "Аль-Иттихад" за 45 миллионов евро - источник

"Зенит" отказался продавать Луиса Энрике в "Аль-Иттихад".
Фото: ФК "Зенит"
Саудовский клуб был готов заплатить за 25-летнего бразильского вингера 45 миллионов евро, сообщает ESPN Brasil. Петербуржцы исключили уход футболиста в нынешнее трансферное окно.

До этого предложение по Луису Энрике делала "Рома". Итальянцы предлагали около 38 миллионов евро и ещё пять миллионов в качестве бонусов, однако "Зенит" не согласился на эти условия.

Интерес к игроку также проявляли "Фламенго" и "Ботафого".

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