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Экс-арбитр ФИФА: пенальти в ворота "Зенита" нужно было отменить

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает ошибочным решение Андрея Прокопова назначить пенальти в ворота "Зенита" в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, судья должен был зафиксировать нарушение со стороны Джамалутдина Абдулкадырова, которое произошло раньше эпизода с Александром Соболевым.

- Абдулкадыров принимает мяч на бицепс, а дальше есть дополнительное движение левой рукой. Это фол. И получается, что здесь VAR проверяет момент Соболева, а должен был показать судье эпизод с Абдулкадыровым. Сказать судье, что Соболев бьёт локтем в лицо, но до этого Абдулкадыров подыгрывает рукой, то есть он нарушает правила, - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".

ЦСКА победил "Зенит" со счётом 2:1 и с 15 очками занимает второе место в РПЛ. Петербуржцы набрали 12 баллов и располагаются на пятой строчке.

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