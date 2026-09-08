Экс-арбитр ФИФА: пенальти в ворота "Зенита" нужно было отменить

- Абдулкадыров принимает мяч на бицепс, а дальше есть дополнительное движение левой рукой. Это фол. И получается, что здесь VAR проверяет момент Соболева, а должен был показать судье эпизод с Абдулкадыровым. Сказать судье, что Соболев бьёт локтем в лицо, но до этого Абдулкадыров подыгрывает рукой, то есть он нарушает правила, - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".
ЦСКА победил "Зенит" со счётом 2:1 и с 15 очками занимает второе место в РПЛ. Петербуржцы набрали 12 баллов и располагаются на пятой строчке.