Месси и Роналду в декабре сыграют за одну команду

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- Я всегда мечтал увидеть их в одной команде. Они - два величайших игрока всех времён. Я связался с ними, особенно с Криштиану. Сказал ему: "Криштиану, я хочу, чтобы ты и Лео сыграли в одной команде в моём прощальном матче. Чтобы весь мир смог раз и навсегда увидеть это волшебство". Он сказал, что будет там. Убедить Лео тоже было несложно, - рассказал Тевес.

Бывший форвард сборной Аргентины рассказал, что оба футболиста уже согласились принять участие во встрече, которую планируют провести в декабре 2026 года в Буэнос-Айресе.За время карьеры аргентинец успел поиграть вместе с обеими звёздами: с Роналду он выступал за "Манчестер Юнайтед", а с Месси - за сборную Аргентины.