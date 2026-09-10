Батраков сравнил уровень чемпионатов России и Турции

- Чемпионат Турции сильнее РПЛ? По именам, наверное, да. По ощущениям самой лиги мне только предстоит узнать. Уровень РПЛ тоже падает в связи с тем, что мы не играем в еврокубках. Мы не можем прогрессировать, - сказал Батраков на ютуб-канале Nobel.
Россиянин перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. Стамбульский клуб заключил с 21-летним хавбеком долгосрочный контракт, который действует до лета 2031 года.
После четырёх туров "Галатасарай" набрал 10 очков и возглавляет таблицу Суперлиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт 13 сентября против "Коджаэлиспора".