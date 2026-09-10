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Батраков сравнил уровень чемпионатов России и Турции

Алексей Батраков считает, что по подбору известных футболистов чемпионат Турции превосходит РПЛ.
Фото: Getty Images
При этом полузащитник "Галатасарая" пока не готов окончательно сравнивать уровень двух турниров, поскольку только недавно начал выступать в Суперлиге.

- Чемпионат Турции сильнее РПЛ? По именам, наверное, да. По ощущениям самой лиги мне только предстоит узнать. Уровень РПЛ тоже падает в связи с тем, что мы не играем в еврокубках. Мы не можем прогрессировать, - сказал Батраков на ютуб-канале Nobel.

Россиянин перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. Стамбульский клуб заключил с 21-летним хавбеком долгосрочный контракт, который действует до лета 2031 года.

После четырёх туров "Галатасарай" набрал 10 очков и возглавляет таблицу Суперлиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт 13 сентября против "Коджаэлиспора".

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