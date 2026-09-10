Батраков сравнил уровень чемпионатов России и Турции

Алексей Батраков считает, что по подбору известных футболистов чемпионат Турции превосходит РПЛ.

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- Чемпионат Турции сильнее РПЛ? По именам, наверное, да. По ощущениям самой лиги мне только предстоит узнать. Уровень РПЛ тоже падает в связи с тем, что мы не играем в еврокубках. Мы не можем прогрессировать, - сказал Батраков на ютуб-канале Nobel.