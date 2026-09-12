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Наумов: "Локомотив" провел лучший матч за последнее время

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение от "Зенита" в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Локомотив" вышел вперёд, вел в счёте, но было видно, что "Зенит" забьет. Хотя, мое мнение, во встрече с "Зенитом" "Локомотив" провел лучший матч за последний период. Даже лучше чем с "Балтикой" сыграл, а в первом тайме вообще доминировал.
Во втором тайме после пропущенного мяча немного опустили руки, но в целом выглядели неплохо. Думаю, эту игру команде можно занести в зачёт, хотя результат, конечно, отрицательный. Но трудно было рассчитывать на то, что "Локомотив" выиграет в Санкт-Петербурге.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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