Наумов: "Локомотив" провел лучший матч за последнее время

Фото: ФК "Зенит"

- " Локомотив " вышел вперёд, вел в счёте, но было видно, что " Зенит " забьет. Хотя, мое мнение, во встрече с "Зенитом" "Локомотив" провел лучший матч за последний период. Даже лучше чем с "Балтикой" сыграл, а в первом тайме вообще доминировал.

Во втором тайме после пропущенного мяча немного опустили руки, но в целом выглядели неплохо. Думаю, эту игру команде можно занести в зачёт, хотя результат, конечно, отрицательный. Но трудно было рассчитывать на то, что "Локомотив" выиграет в Санкт-Петербурге.Виктория Яковлева,