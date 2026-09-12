Счет в матче открыл нападающий красно-зеленых Александр Руденко, забив на 18-й минуте встречи. Голы правого вингера Луис Энрике и защитника Кевин Андраде во втором тайме принесли сине-бело-голубым волевую победу над "железнодорожниками".
Чемпионат России
8 тур
Голы: Андраде, 47, Луис Энрике, 70 - Руденко, 18.
"Зенит": Адамов, Андраде (Караваев, 66), Алип, Вега, Дивеев, Барриос, Луис Энрике, Джон Джон (Кондаков, 80), Карпукас (Педро, 66), Глушенков (Дуглас Сантос, 80), Соболев (Фелипе Аугусто, 89).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Раков, 81), Ненахов, Сильянов, Морозов, Бабкин, Бакаев (Пиняев, 73), Титков (Мостовой, 83), Еремеев, Руденко, Комличенко.
Предупреждения: Морозов, 76, Алип, 76, Мостовой, 90+7.
"Зенит" одержал волевую победу над "Локомотивом" в 8-м туре РПЛ
"Зенит" одержал домашнюю победу над "Локомотивом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 2:1.
Фото: ФК "Зенит"