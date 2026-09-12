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Галактионов объяснил, почему Мостовой вышел только в концовке матча с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об игровом времени новичка команды Андрея Мостового, арендованного у "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист рассказал, что у футболиста есть небольшие проблемы со здоровьем, из-за чего его не стали выпускать в стартовом составе.

"Адаптация Мостового проходит достаточно неплохо. Его квалификация не вызывает сомнений, он качественный футболист и точно усиливает нашу команду.
Андрей провёл хороший матч с "Балтикой", но давно не имел игровой практики. Поэтому в течение недели были определённые нюансы по здоровью. Решили, что выйдет в концовке матча", - передает слова Галактионова "Чемпионат".

Сегодня, 12 сентября, состоялся матч 8-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали победу над красно-зелеными со счетом 2:1.

Андрей Мостовой вышел на 83-й минуте встречи, результативными действиями не отметился.

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