Галактионов объяснил, почему Мостовой вышел только в концовке матча с "Зенитом"

"Адаптация Мостового проходит достаточно неплохо. Его квалификация не вызывает сомнений, он качественный футболист и точно усиливает нашу команду.
Андрей провёл хороший матч с "Балтикой", но давно не имел игровой практики. Поэтому в течение недели были определённые нюансы по здоровью. Решили, что выйдет в концовке матча", - передает слова Галактионова "Чемпионат".
Сегодня, 12 сентября, состоялся матч 8-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали победу над красно-зелеными со счетом 2:1.
Андрей Мостовой вышел на 83-й минуте встречи, результативными действиями не отметился.