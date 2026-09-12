Судья Федотов: никакого заговора против "Зенита", Новиков верно засчитал гол "Локомотива"

"Новиков принял верное решение, он правильно засчитал этот гол. Оба игрока шли на мяч, и первым на этом самом мяче был игрок "Локомотива". То есть нарушения на Барриосе никакого не было.Такие моменты точно не должны рассматриваться ВАР. Понимаю, что болельщики "Зенита" начнут говорить о заговоре, но тут все чисто. Решения арбитра сто процентов верны", - сказал Федотов.
Арбитр не усмотрел нарушения правил в моменте с Барриосом, после чего "Локомотив" забил гол.
Счет 1:0 в пользу "Локомотива", идет первый тайм.