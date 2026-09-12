Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
2 - 2 2 2
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
18:30
ОренбургНе начат
ЦСКА
20:45
РубинНе начат

Воспитанник "Лиона" хочет перейти в клуб из РПЛ

Бывший футболист "Лиона" и "Лилля" может подписать соглашение с российским клубов в ближайшее время.
Фото: Getty Images
По информации источника, представители Яссина Бензия предлагают его клубам РПЛ. Футболист заинтересован в переходе в команду из России. Отмечается, что ранее им интересовался "Краснодар".

В прошедшем сезоне Бензия выступал за саудовскую "Аль-Фейху". На его счету 33 матча, 4 гола и 5 результативных передач за клуб. Трансферная стоимость 32-летнего хавбека по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро, на данный момент он находится в статусе свободного агента.

Футболист находился в системе "Лиона" с 2010 по 2015 год.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится