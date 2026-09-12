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Воспитанник "Лиона" хочет перейти в клуб из РПЛ
Сегодня, 17:39
Бывший футболист "Лиона" и "Лилля" может подписать соглашение с российским клубов в ближайшее время.
Фото: Getty Images
По информации источника, представители Яссина Бензия предлагают его клубам РПЛ. Футболист заинтересован в переходе в команду из России. Отмечается, что ранее им интересовался "
Краснодар
".
В прошедшем сезоне Бензия выступал за саудовскую "Аль-Фейху". На его счету 33 матча, 4 гола и 5 результативных передач за клуб. Трансферная стоимость 32-летнего хавбека по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро, на данный момент он находится в статусе свободного агента.
Футболист находился в системе "Лиона" с 2010 по 2015 год.
Источник:
журналист Анар Ибрагимов
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Опубликовал:
Данил Пелих
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