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"Очень сложно претендовать на что-то ещё". Талалаев - о ничьей с "Факелом"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о ничьей команды с "Факелом".
Фото: ФК "Балтика"
Российский специалист заявил, что команда находится в не лучшей форме из-за ухода некоторых футболистов. Он отметил, что такое состояние будет у клуба до октября.

"Так получается, что у нас немного осмысленность уходит с потерей игроков. В каждом матче привозим мяч себе. Но это новая линия обороны, ничего. Я, в принципе, болельщикам обещал, что до октября нас будет трясти. Но мы справимся.

По-моему, достойная ничья. Претендовать на что-то еще с тем качеством, с той реализацией нам очень сложно", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 12 сентября, калининградский клуб вырвал гостевую ничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом" - 2:2.

На данный момент команда Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков в восьми встречах.

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