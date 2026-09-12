"Очередное издевательство над футболом". Мостовой - о пенальти в игре "Факел" - "Балтика"

Фото: Telegram-канал Александра Мостового

"Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно.