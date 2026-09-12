"Очередное издевательство над футболом". Мостовой - о пенальти в игре "Факел" - "Балтика"

"Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно.Он причем не присутствовал. Это все равно, что человек стоял на трибуне, и в него там кинули мячом, и попали ему в руку. Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то?" - сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.
Сегодня, 12 сентября, состоялся матч между воронежским "Факелом" и калининградской "Балтикой" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Михаил Плиско назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника Матвея Бардачева. Сальвадорский форвард балтийцев Брайан Хиль реализовал одиннадцатиметровый удар и принес своей команде ничью.