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"Очередное издевательство над футболом". Мостовой - о пенальти в игре "Факел" - "Балтика"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти, назначенном в концовке матча РПЛ между "Факелом" и "Балтикой".
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой считает, что арбитр неверно назначил пенальти в матче между "Факелом" и "Балтикой".

"Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно.
Он причем не присутствовал. Это все равно, что человек стоял на трибуне, и в него там кинули мячом, и попали ему в руку. Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то?" - сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.

Сегодня, 12 сентября, состоялся матч между воронежским "Факелом" и калининградской "Балтикой" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Михаил Плиско назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника Матвея Бардачева. Сальвадорский форвард балтийцев Брайан Хиль реализовал одиннадцатиметровый удар и принес своей команде ничью.

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