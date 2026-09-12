Тренер "Зенита": столько ошибок против нас. Хотим справедливого судейства

"Спросил у судьи, он сказал, что в борьбе. Тогда в любой борьбе человек может забрать мяч в руки… Столько ошибок, столько всего против нашей команды. Мы не хотим никакой помощи, просто нормального и справедливого судейства", - сказал Оливейра в микс-зоне.
Сегодня, 12 сентября, петербургский "Зенит" на своем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1. Голом за красно-зеленых отличился вингер Александр Руденко. За "львов" свои моменты реализовали защитник Кевин Андраде и нападающий Луис Энрике.