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Тренер "Зенита": столько ошибок против нас. Хотим справедливого судейства

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Локомотива" в начале матча за игру рукой.
Фото: ФК "Зенит"
Бразильский специалист не согласен с решением арбитра не назначать пенальти в ворота "железнодорожников".

"Спросил у судьи, он сказал, что в борьбе. Тогда в любой борьбе человек может забрать мяч в руки… Столько ошибок, столько всего против нашей команды. Мы не хотим никакой помощи, просто нормального и справедливого судейства", - сказал Оливейра в микс-зоне.

Сегодня, 12 сентября, петербургский "Зенит" на своем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1. Голом за красно-зеленых отличился вингер Александр Руденко. За "львов" свои моменты реализовали защитник Кевин Андраде и нападающий Луис Энрике.


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