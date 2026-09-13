Защитник "Балтики" высказался об игре с "Факелом"

"На поле было много борьбы, подборов, и главное было не уступить сопернику в этом плане.Думаю, мы справились.В перерыве тренерский штаб внес корректировки, начали еще больше давить, тогда как "Факел" старался удержать счет", - сказал Рядно "Матч ТВ".
12 сентября калининградский клуб вырвал гостевую ничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом" - 2:2.
На данный момент команда Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков в восьми встречах.