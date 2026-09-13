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Защитник "Балтики" высказался об игре с "Факелом"

Защитник "Балтики" Михаил Рядно прокомментировал результат матча восьмого тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Балтика"
"На поле было много борьбы, подборов, и главное было не уступить сопернику в этом плане.
Думаю, мы справились.В перерыве тренерский штаб внес корректировки, начали еще больше давить, тогда как "Факел" старался удержать счет", - сказал Рядно "Матч ТВ".

12 сентября калининградский клуб вырвал гостевую ничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом" - 2:2.

На данный момент команда Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков в восьми встречах.

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