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"Ахмат" - "Динамо" Мх: стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ между "Ахматом" и махачкалинским "Динамо".
Фото: официальный сайт РПЛ
Матч начнется в 14:30 по московскому времени на стадионе "Ахмат Арена". Встречу обслужит судейская бригада Рафаэля Шафеева.

"Ахмат" занимает 12-е место с 7 очками, махачкалинцы идут на шестой строчке с 12 баллами.

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