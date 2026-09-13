"Ахмат" - "Динамо" Мх: стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ между "Ахматом" и махачкалинским " Динамо ".

Фото: официальный сайт РПЛ

Матч начнется в 14:30 по московскому времени на стадионе "Ахмат Арена". Встречу обслужит судейская бригада Рафаэля Шафеева.



"Ахмат" занимает 12-е место с 7 очками, махачкалинцы идут на шестой строчке с 12 баллами.

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Динамо Мх