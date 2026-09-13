Дивеев - о победе над "Локомотивом": так должно быть всегда

Так должно быть всегда", - написал Дивеев в своем телеграмм-канале.
Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.
По итогам восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.