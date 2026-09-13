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Дивеев - о победе над "Локомотивом": так должно быть всегда

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев поделился эмоциями от победы над "Локомотивом" в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"По вчерашнему матчу много говорить не хочется.Мы победили, и это главное.
Так должно быть всегда", - написал Дивеев в своем телеграмм-канале.


Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.

По итогам восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.


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