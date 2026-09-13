Орлов раскритиковал победу "Зенита" над "Локомотивом"

"Зенит" победил – вопросы остались. Их даже прибавилось.Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника, а он выпускает на эту позицию центрального – Андраде", - сказал Орлов "СЭ".
Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.