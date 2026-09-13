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Черышев - об удалении Рейеса: сейчас получит от РПЛ по заслугам

Известный российский тренер Дмитрий Черышев, шесть лет выступавший в испанской Примере, прокомментировал для Rusfootball.info скандальное удаление Рейса на 15-й минуте матча ЦСКА – "Рубин".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
"Честно говоря, мне трудно понять 30-летнего человека, который допускает такое нарушение в спокойной ситуации, когда твоя команда уже ведет в счете. Даже если бездумно подкатился, успокойся, прими заслуженное наказание. А не пихай потом судью в спину.
Сейчас получит от РПЛ по заслугам, недопустимо распускать руки.
А что Игдисамов сказал об отсутствии санкций к бразильцу, это внутреннее дело клуба. Но из-за этого бессмысленного удаления команда не досчиталась важнейших очков.
Что касается "Рубина", то многие критикуют Артигу за отсутствие обещанного испанского стиля. Здесь, казалось бы, при численном преимуществе обязаны были положить мяч в ноги. Но я вам скажу, что и "Барселона" очень много верховых длинных передач использует, хотя есть все возможности доставлять мяч низом. Тем более, казанцы явно торопились сначала сравнять счет, а затем и взять три очка. У меня к испанскому тренеру в этой игре вопросов нет", - сказал Черышев.

Бразильский футболист получил прямую красную карточку на 15-й минуте. Решение было принято после просмотра эпизода с помощью ВАР. После этого Рейс выразил недовольство и перед уходом с поля толкнул Танашева.

Согласно регламенту РФС, за умышленный толчок судьи футболист может быть дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ.

Матч закончился со счетом 1:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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