Черышев - об удалении Рейеса: сейчас получит от РПЛ по заслугам

Сейчас получит от РПЛ по заслугам, недопустимо распускать руки.А что Игдисамов сказал об отсутствии санкций к бразильцу, это внутреннее дело клуба. Но из-за этого бессмысленного удаления команда не досчиталась важнейших очков.
Что касается "Рубина", то многие критикуют Артигу за отсутствие обещанного испанского стиля. Здесь, казалось бы, при численном преимуществе обязаны были положить мяч в ноги. Но я вам скажу, что и "Барселона" очень много верховых длинных передач использует, хотя есть все возможности доставлять мяч низом. Тем более, казанцы явно торопились сначала сравнять счет, а затем и взять три очка. У меня к испанскому тренеру в этой игре вопросов нет", - сказал Черышев.
Бразильский футболист получил прямую красную карточку на 15-й минуте. Решение было принято после просмотра эпизода с помощью ВАР. После этого Рейс выразил недовольство и перед уходом с поля толкнул Танашева.
Согласно регламенту РФС, за умышленный толчок судьи футболист может быть дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ.
Матч закончился со счетом 1:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info