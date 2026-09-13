Главный тренер "Зенита" Семак раскритиковал судейство после матча с "Локомотивом"

- По поводу судейства я уже много говорил, сегодня было достаточно спорных моментов, с которыми, естественно, будут разбираться уже соответствующие инстанции, как это всё предусмотрено. Вы видели, как в прошлом году поставили пенальти на Игоре Дивееве с "Локомотивом", когда мы играли, сегодня не поставили пенальти в начале на другом игроке "Локомотива".
И с забитым мячом — до этого столкновение, где Барриос сыграл в мяч. Аналогичный момент, когда Нуралы Алип чисто играет в мяч и по инерции задевает соперника, там ему даётся жёлтая карточка, - приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев.
Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко. Перед забитым мячом "железнодорожников" Сергей Бабкин в жестком контакте отобрал мяч у Вильмара Барриоса - петербуржцы сигнализировали, что в том эпизоде были нарушены правила.
Напомним, что в седьмом туре чемпионата России сине-бело-голубые на домашнем стадионе уступили ЦСКА со счетом 1:2. ЭКС РФС признала, что главный арбитр в той встрече ошибочно не назначил пенальти в ворота "армейцев". По итогам восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.