Главный тренер "Зенита" Семак раскритиковал судейство после матча с "Локомотивом"

Фото: ФК "Зенит"

И с забитым мячом — до этого столкновение, где Барриос сыграл в мяч. Аналогичный момент, когда Нуралы Алип чисто играет в мяч и по инерции задевает соперника, там ему даётся жёлтая карточка, - приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев.