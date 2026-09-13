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Дьяков: "Динамо" с каждым матчем выглядит все лучше

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал игру московского "Динамо" в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Команда с каждой игрой все лучше и лучше выглядит.
Посмотрим, как будет дальше складываться. Сейчас они находятся наверху. В пятерке, думаю, точно будут. А получится ли выше — зависит от них", - сказал Дьяков "Матч ТВ".

Вчера, 12 сентября, "Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 1:0 в матче восьмого тура РПЛ. Единственный мяч во встрече забил Виктор Окишор. Полузащитник московской команды отличился в компенсированное ко второму тайму время и принёс бело-голубым победу.

На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в таблице РПЛ с 16 очками.

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