Дьяков: "Динамо" с каждым матчем выглядит все лучше

"Команда с каждой игрой все лучше и лучше выглядит.Посмотрим, как будет дальше складываться. Сейчас они находятся наверху. В пятерке, думаю, точно будут. А получится ли выше — зависит от них", - сказал Дьяков "Матч ТВ".
Вчера, 12 сентября, "Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 1:0 в матче восьмого тура РПЛ. Единственный мяч во встрече забил Виктор Окишор. Полузащитник московской команды отличился в компенсированное ко второму тайму время и принёс бело-голубым победу.
На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в таблице РПЛ с 16 очками.