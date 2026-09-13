Сильянов - о 13-м месте "Локомотива" в РПЛ: нормальная ситуация

"Нормальная ситуация.Понятно, что клуб покинуло очень много игроков, в том числе лидеров. Но приходят новые футболисты. Титков только присоединился — уже через два дня в старте. Тяжело успеть что-то наиграть", - сказал Сильянов "Чемпионату".
В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. После восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.