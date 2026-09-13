Вендел рискует пропустить матч РПЛ с "Краснодаром" 10 октября

По информации источника, Вендел с большой долей вероятности не сможет восстановиться от травмы к матчу РПЛ с "Краснодаром". Напомним, футболист получил повреждение в игре чемпионата против "Спартака" (0:2).
Вендел выступает в составе "Зенита" с октября 2020 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение 29-летнего футболиста с петербуржцами рассчитано до конца июня 2029 года.
Сине-бело-голубые сыграют с "быками" 10 октября на "Ozon Арене" в рамках 10-го тура РПЛ.
Источник: журналист Анар Ибрагимов