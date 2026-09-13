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"Ахмат" одержал волевую победу над "Динамо" Мх в матче с пятью голами во втором тайме

"Ахмат" вырвал победу у махачкалинского "Динамо" в результативном матче 8-го тура чемпионата России со счетом 3:2.
Фото: ФК "Ахмат"
Счет в матче открыл форвард махачкалинцев Гамид Агаларов. Далее голом отличился опорный полузащитник "Ахмата" Калиду Сидибе. На 64-й минуте встречи левый защитник Темиркан Сундуков вновь вывел гостей вперед. Автогол защитника Андреса Аларкона и забитый мяч полузащитника Мануэля Келиано принесли грозненцам победу - 3:2.

В начале первого тайма основной голкипер "Динамо" Тимур Магомедов получил повреждение и был заменен. На 94-й минуте встречи игрок гостей Сундуков получил красную карточку.

Чемпионат России

8 тур

Голы: Сидибе, 58, Аларкон, 67 (автогол), Келиано, 86 - Агаларов, 48, Сундуков, 64

"Ахмат": Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Щетинин (Пряхин, 46), Силва, Касинтура, Ромао (Келиано, 64), Самородов (Кенжебек, 85), Конате (Мелкадзе, 46).

"Динамо" Махачкала: Магомедов (Волк, 23), Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев (Ахмедов, 72), Мрезиг (Хубулов, 89), Джабраилов (Смелов, 46), Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов (Миро, 72).

Предупреждения: Силва, 3, Сундуков, 31, Джабраилов, 44, Ромао, 45, Апшацев, 66, Богосавац, 69, Келиано, 80, Алибеков, 85, Пряхин, 90, Мелкадзе, 90+4, Сундуков, 90+5

Удаления: Сундуков, 90+5

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