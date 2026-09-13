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"Спартак"-"Ростов": стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ между Спартаком" и "Ростовом".
Фото: официальный сайт РПЛ
Матч начнется в 17:00 по московскому времени в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Ивана Абросимова.

"Спартак" занимает пятое место с 13-ю очками, "Ростов" располагается на 11-й строчке с 8 баллами.

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