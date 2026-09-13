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Самедов: "Спартак" должен бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о форме команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Самедов считает, что текущая форма красно-белых позволяет им бороться за первое место в чемпионате.

"По моим личным ощущениям, "Спартак" должен бороться за чемпионство. Игра команды это позволяет. Но даже в тех матчах, где не очень складывается, надо набирать очки. Посмотрим, есть еще тура три, и можно будет более основательные выводы делать", - сказал Самедов "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в семи встречах. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

На данный момент красно-белые отстают от "Краснодара", располагающегося на первой строчке, на 6 баллов.

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