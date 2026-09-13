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Игрок "Оренбурга": не вижу, чтобы мы были вторым клубом "Зенита"

Футболист "Оренбурга" Максим Сивис поделился мнением о том, что команду называют вторым клубом "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"
Футболист считает, что арендованные из петербургского клуба футболисты помогают его команде.

"Нет, не замечал чего-то подобного. Но я вижу, что у нас довольно много игроков, которые находятся в аренде от "Зенита", и считаю, что это хорошо, потому что это позволяет помочь такому маленькому клубу, как "Оренбург", получить хороших игроков от "Зенита".
Поэтому я не видел, чтобы мы были вторым клубом "Зенита", - сказал Сивис "Спорт-Экспрессу".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в 8 матчах. "Оренбург" располагается на одиннадцатой строчке в чемпионате с 8 баллами в своем активе.

В прошедшее трансферное окно команда Ильдара Ахметзянова оформила трансфер одного игрока из "Зенита", а также взяла двух в аренду.

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