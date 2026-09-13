Игрок "Оренбурга": не вижу, чтобы мы были вторым клубом "Зенита"

"Нет, не замечал чего-то подобного. Но я вижу, что у нас довольно много игроков, которые находятся в аренде от "Зенита", и считаю, что это хорошо, потому что это позволяет помочь такому маленькому клубу, как "Оренбург", получить хороших игроков от "Зенита".Поэтому я не видел, чтобы мы были вторым клубом "Зенита", - сказал Сивис "Спорт-Экспрессу".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в 8 матчах. "Оренбург" располагается на одиннадцатой строчке в чемпионате с 8 баллами в своем активе.
В прошедшее трансферное окно команда Ильдара Ахметзянова оформила трансфер одного игрока из "Зенита", а также взяла двух в аренду.