Точилин - о старте РПЛ: никто меня не удивил по первым турам

- Никто меня не удивил по первым турам, как и не разочаровал. Кого-то назвать открытием тоже преждевременно, потому что в принципе все команды находятся на своих местах, учитывая их бюджеты, составы и амбиции. Хорошо, что у нас одновременно много претендентов на медали. Это говорит о лишнем интересе к чемпионату.
Дай бог, чтобы эта интрига продлилась до последнего тура, - приводит слова Точилина Vprognoze.ru.
После девяти туров первое место занимает "Краснодар", набравший 21 очко. "Спартак" и "Динамо" имеют по 19 баллов и располагаются на второй и третьей строчках соответственно. Сейчас чемпионат России приостановлен на время матчей национальных сборных, а десятый тур начнётся 9 октября встречей "Ростова" и "Акрона".