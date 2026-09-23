Агент Головина раскрыл детали переговоров с "Зенитом" по зарплате

- Пять миллионов сто процентов не просили у "Зенита". Мы хотели фиксированную зарплату и бонусы. Если у вас зарплата 3,8 в топ-чемпионате, в большом клубе, где вы лидер этого клуба. И надо переходить в российский чемпионат. А ради чего? Ради будущего, понятно. Деньги деньгами, но у Саши футбол это все, на первом месте. Он футбольный наркоман.
Для этого нужен агент, чтобы он думал о его будущем, - сказал Клюев на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Французский клуб приобрёл российского полузащитника у ЦСКА за €30 млн.