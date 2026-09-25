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Тедеев ответил на вопрос о возможном назначении тренером "Ростова"

Бывший тренер "Ростова" Заур Тедеев высказался о возможном возвращении в клуб.
Фото: ФК "Ростов"
Российский специалист заявил, что не контактировал с руководством "Ростова".

"Я бы никогда в жизни так не отнесся к команде, где я оставил свое сердце, много труда и любви. У меня не было на данный момент никаких контактов с руководством "Ростова". Таких разговоров у нас в принципе не было", - сказал Тедеев "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что Заур Тедеев отказался возглавлять "Ростов" после отставки Джонатана Альбы.

Российский специалист работал в клубе с 2019 по 2022 год и занимал разные должности: главного тренера второй команды, и.о. главного тренера и ассистента в первой.

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