Тедеев ответил на вопрос о возможном назначении тренером "Ростова"

"Я бы никогда в жизни так не отнесся к команде, где я оставил свое сердце, много труда и любви. У меня не было на данный момент никаких контактов с руководством "Ростова". Таких разговоров у нас в принципе не было", - сказал Тедеев "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что Заур Тедеев отказался возглавлять "Ростов" после отставки Джонатана Альбы.
Российский специалист работал в клубе с 2019 по 2022 год и занимал разные должности: главного тренера второй команды, и.о. главного тренера и ассистента в первой.