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Головин лидирует в чемпионате Франции по двум показателям

Российский футболист "Монако" Александр Головин лидирует во французской Лиге 1 по двум показателям.
Фото: ФК "Монако"
Как сообщает пресс-служба "Монако", футболист лидирует по общему количеству прессинг-действий (305) и их числу на чужой половине поля (196).

Александр Головин выступает в составе французского клуба с лета 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 30-летнего игрока с "Монако" рассчитано до конца июня 2029 года.

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