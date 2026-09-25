Елагин назвал ключевой момент в назначении Зидана в сборную Франции

Известный телекомментатор Александр Елагин в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от назначения Зинедина Зидана в сборную Франции.

Фото: сборная Франции

Будут побеждать именно в том ключе, как при нем побеждал мадридский "Реал". Сейчас легко выстроит отношения с Мбаппе, а это ключевой момент.

- После эпохи Дешама, несмотря на все заслуги Зидана, будет трудно. Но это Наполеон, я бы так сказал. Никогда не сдается, и пауза в карьере может стать сумасшедшим ресурсом.Все это время для Франции было так, что Килиан такой-сякой, а все остальные твари дрожащие. Но Турция дома может сыграть "от ножа". Монтеллу все уважают, даже мысли не было убрать после чемпионата мира. Но 1-3, 2-3, где-то так, - сказал Елагин.Пресс-служба Федерации футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной 28 июля. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июля 2030 года.