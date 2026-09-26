Бразилец расплакался во время чествования на "ВЭБ Арене", где его поздравляли близкие и семья.
Встреча "Легенд ЦСКА" с "Друзьями Вагнера Лава" завершилась со счётом 3:3. Сам 42-летний форвард отметился двумя голами, забив по одному мячу в каждом тайме. После финального свистка Вагнер вышел к своей семье, где не сумел сдержать эмоций.
Бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры в марте. За ЦСКА он выступал с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а также в 2013 году.
Вагнер Лав расплакался после прощального матча
Вагнер Лав не смог сдержать слёз после завершения прощального матча за ЦСКА.
Кадр с трансляции "Матч ТВ"