Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Исландия
1 - 0 1 0
Эстония1 тайм
Болгария
1 - 1 1 1
Люксембург1 тайм
Сан-Марино
0 - 3 0 3
Финляндия1 тайм
Фарерские острова
1 - 1 1 1
Казахстан1 тайм
Северная Македония
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Албания
21:45
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
МолдоваНе начат
Англия
21:45
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен

ЦСКА объявил стартовые составы команд на прощальный матч Вагнера Лава

Стали известны составы команд "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".

Прощальный матч бразильского нападающего Вагнера Лава состоится сегодня, 26 сентября. Игра между командами "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" пройдет на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, 42-летний форвард выступал за "армейцев" с 2004-го по 2011-й и в 2013 году. На его счету 14 выигранных трофеев в составе московского клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится