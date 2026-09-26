ЦСКА объявил стартовые составы команд на прощальный матч Вагнера Лава
Стали известны составы команд "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".
Прощальный матч бразильского нападающего Вагнера Лава состоится сегодня, 26 сентября. Игра между командами "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" пройдет на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, 42-летний форвард выступал за "армейцев" с 2004-го по 2011-й и в 2013 году. На его счету 14 выигранных трофеев в составе московского клуба.