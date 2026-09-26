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"Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" сыграли вничью. У бразильца два гола

Прощальный матч Вагнера Лава на "ВЭБ Арене" завершился результативной ничьей.
Фото: ПФК ЦСКА
"Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" забили по три мяча, а сам бразилец оформил дубль, забив по голу за каждую команду.

Вагнер Лав открыл счёт на 23-й минуте, однако после перерыва Ролан Гусев быстро восстановил равенство. Затем Лавиньо вывел гостей вперёд, а Даниэл Карвальо увеличил преимущество до двух мячей. ЦСКА ответил голом Кирилла Набабкина, после чего Лав с пенальти на 73-й минуте установил окончательный счёт - 3:3.

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