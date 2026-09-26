"Я не встречал игроков сильнее". Мамаев высказался о Вагнере Лаве

- По моему мнению, Вагнер Лав - самый сильный легионер за всю историю российского футбола.
Я не встречал игроков сильнее и не играл с футболистами лучше, чем Вагнер Лав, - заявил Мамаев в эфире "Матч ТВ".
Прощальный матч 42-летнего Вагнера Лава прошёл 26 сентября на "ВЭБ Арене" в Москве. Встречались "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" - команды сыграла вничью 3:3.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а также провёл сезон в московском клубе в 2013 году. В марте футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.